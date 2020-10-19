سوريا تحصل قريبا على اللقاحين الروسيين

دمشق ـ الوطن:

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، في اجتماع مع وفد من الأطباء السوريين خلال زيارتهم لروسيا، إن سوريا ستتمكن قريبا من الحصول على لقاحين روسيين ضد فيروس كورونا. وقال سلوتسكي في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية:”في المستقبل القريب سيكون اللقاحان الأول والثاني الذي نعمل عليه في الوقت الحالي في متناول سوريا”. وأفاد أن اللقاح الروسي الثاني من مركز تشوماكوف في وفوسيبيرسك السريرية “له آثار أكثر اعتدالا” على حد وصفه.

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