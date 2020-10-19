جامعة أكسفورد: أعراض كورونا تستمر بعد أشهر من الإصابة

لندن ـ وكالات: قالت جامعة أكسفورد البريطانية إن النتائج الأولية لدراسة عن التأثيرطويل الأمد لكوفيد19 وجدت أن عددا كبيرا من المرضى الذين خرجوا من المستشفيات لا يزالون يعانون من أعراض ضيق التنفس والتعب والقلق والاكتئاب بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من الإصابة بالفيروس.

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