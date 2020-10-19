الإصابات تتجاوز 40 مليونا عالميا .. وضحايا القارة العجوز 250 ألفا

■ روبوت التعقيم الآلي يبدأ مهامه بالمسجد النبوي

■ الكويت تؤكد استمرارية قائمة الدول المحظورة

■ بدء العام الدراسي الجديد فـي صنعاء

■ تونس تفرض حظر التجوال

■ الجزائر تحذر مواطنيها من تصاعد منحنى الإصابات

■ قلق دولي من مخاطر إصابة المهاجرين بمراكز الاحتجاز فـي ليبيا

■ سلطات نيويورك تمنع حفل زفاف

■ فنزويلا تدافع عن لقاح «سبوتنيك» الروسي

■ توصية علمية بعزل عام فـي بريطانيا 3 أسابيع

■ إجراءات أكثر صرامة فـي إيرلندا

باريس ـ عواصم ـ وكالات:

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 40 مليون، فيما توفي أكثر من 250 ألف شخص جراء الفيروس المميت في جميع أنحاء أوروبا، وفقا لموقع وورلد ميترز وإحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب موقع وورلد ميترز فقد بلغ عدد الاصابات جراء الفيروس 40 مليونا و348 ألفا و 237 حالة حتى اعداد الخبر، فيما بلغ عدد المتعافين جراء الفيروس 30 مليونا و 146ألفا و501 حالة. وفي إحصاء وكالة الصحافة الفرنسية بشأن الوفيات في القارة العجوز، تبين أن أعلى البلدان تسجيلا للوفيات هي بريطانيا التي لديها 43646 وفاة من 722409 إصابة، فيما حلت إيطاليا بالمركز الثاني وهي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا، حيث سجلت 36543 حالة وفاة، يليهما إسبانيا بـ33775 وفاة، ثم فرنسا 33392 وفاة، يعقبها روسيا بـ24187 وفاة.

خليجيا، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، روبوت التعقيم الآلي في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، والمخصص لوقاية زوار المسجد من فيروس “كورونا” المستجد. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الروبوت الذكي يُستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خارطة مسبقة. وفي الكويت، أكد مصدر مسؤول في مطار الكويت الدولي أنه لا تغيير حتى الآن في قائمة الدول الممنوعة من دخول الكويت، مؤكدا على عدم ورود أي مستجدات من قبل السلطات الصحية حول ذلك. الى ذلك، اصطف التلاميذ لأداء النشيد الوطني اليمني في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، حيث أُعيد فتح مدارس صنعاء لأول مرة منذ أن أجبرتها جائحة فيروس كورونا على الإغلاق. وفي تونس، أمر رئيس الوزراء هشام المشيشي بفرض حظر للتجول اعتبارا من اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء تونس. بدوره، كشف وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، أن إصابات كورونا بالجزائر في تصاعد بعدما كانت في منحاها التنازلي. ودعا بوزيد المواطنين الجزائريين إلى الوقاية والحذر والعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كورونا. وفي ليبيا، حذرت المنظمة الدولية للهجرة، من أن المهاجرين القابعين في مراكز الاحتجاز، أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، مثل فيروس كورونا، بسبب الازدحام والظروف غير الصحية. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة.

دوليا، أصدرت سلطات ولاية نيويورك الأميركية، قرارا بمنع إقامة حفلة زفاف بعدما تلقت معلومات عن احتمال حضور أكثر من عشرة آلاف مدعو، وهو ما يشكل خرقاً لتدابير احتواء تفشي فيروس كورونا. وفي فنزويلا، قالت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز إن الانتقادات الموجهة للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك V” ذات طبيعة سياسية، لأنه من وجهة النظر العلمية اللقاح ممتاز. بدوره، قال المستشار العلمي للحكومة البريطانية جيريمي فارار إن بريطانيا بحاجة لأن تفرض بشكل فوري إجراءات للعزل العام لثلاثة أسابيع على مستوى بريطانيا لوقف تزايد الإصابات بمرض كوفيد19، مضيفا “لن تنجح القيود الحالية بشكل كاف في خفض معدلات العدوى أو منع استمرار انتشار الفيروس”. يأتي ذلك فيما ترجح مصادر مسؤولة في إيرلندا أن يتم فرض إجراءات أكثر صرامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وفي العاصمة المجرية بودابست، ابتكر مطعم كوستيس، الحائز على نجمة ميشلان، وسيلة تتيح لزبائنه تناول طعامهم في الأفق في بيئة مقاومة لفيروس كورونا المستجد، وذلك باستخدام عجلة فيريس الدوارة، عين بودابست، لهذا الغرض. وأوضح جرينداي أن تكلفة تناول طعام كوستيس على العجلة الدوارة تبلغ ما يصل إلى 48000 فورنت (154.40 دولار) لكل وجبة من أربعة أطباق. في سياق متصل، أعلنت سلوفينيا حالة الوباء لـ 30 يوما. بدوره، أعلن مسؤول حكومي في بولندا أنه سوف يتم استخدام جزء من الاستاد الوطني في وارسو كمستشفى مؤقت لمصابي كورونا كوفيد 19. فيما كشفت سويسرا عن إجراءات أشد صرامة لمكافحة موجة ثانية من فيروس كورونا تشمل استخدام الكمامات على مستوى سويسرا وحظر التجمعات الكبيرة في الأماكن العامة. في السياق، سجلت وزارة الصحة الفرنسية 29837 حالة إصابة جديدة بكوفيد19 آسيويا، أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 13 إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني. بينما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 76 إصابة جديدة. وفي الهند أعلنت وزارة الصحة تسجيل 55 ألفا و 722 حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الاصابة في الهند 7 ملايين و 550 ألفا و 273 حالة.