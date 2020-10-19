تمديد إغلاق الحدود بين كندا وأمريكا

وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتب الوزير بيل بلير: "سنمدد العمل بالقيود على التنقلات غير الضرورية مع الولايات المتحدة حتى 21 نوفمبر. إن قراراتنا تبقى مبنية على أفضل توصيات الصحة العامة المتاحة من أجل ضمان سلامة الكنديين".
وجاء قرار إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة وشريكيها فى التبادل التجارى الحر، كندا والمكسيك، فى مارس، وجرى تمديده كل شهر منذ ذلك الحين، حيث لا يتم السماح بالعبور إلا لأغراض شحن السلع التجارية والسفر الذى يعد ضروريًا.
وصرح رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، لإذاعة هاملتون فى أونتاريو قبيل الإعلان الرسمى عن تمديد التدبير: "يفهم الجميع أننا نرغب بعودة الأمور إلى طبيعتها. نرغب بأن تفتح الحدود".
وأضاف: "لكن لا يمكننا فعل ذلك ما لم نضمن أن الكنديين بأمان وفى الوقت الحالى لا يزال الوضع فى الولايات المتحدة يثير القلق".
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