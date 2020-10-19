البرتغال تتخطى حاجز الـ 100 ألف إصابة بفيروس كورونا

وفى مؤتمر صحفى، قال وزير الصحة البرتغالى أنطونيو ساليس: "التعب الذى يشعر به الجميع أمر مشروع، لكن لا ينبغى أن يمنح شرعية للفشل.. نواصل الاعتماد على بعضنا البعض، ونجاحنا هو نجاح البرتغال"، حسبما نقلت "رويترز".

يذكر أن البرتغال الذى يتجاوز عدد سكانه 10 ملايين نسمة بقليل، كان قد نال الثناء فى البداية على تعامله السريع مع الوباء، حيث سجلت البرتغال حالات إصابة منخفضة نسبيا تقدر بنحو 101860 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و2198 حالة وفاة.

إلا أن معدل الإصابات شهد طفرة ثانية كما هو الحال فى معظم البلدان الأوروبية، وسجلت البرتغال 2660 حالة إصابة، يوم الجمعة، وهو أعلى معدل يومى منذ بدء الوباء.

وعتمد البرتغال عددًا من القيود لمواجهة الوباء، حيث تقتصر التجمعات فيها على 5 أشخاص، ويمكن تنظيم حفلات زفاف بحضور 50 شخصًا بحد أقصى، أما حفلات الجامعات تم حظرها، كما فُرضت عقوبات أشد على المؤسسات التى تنتهك القواعد.