إسبانيا تسجل 38 ألف إصابة جديدة بكورونا

وأوضحت الوزارة، بحسب "روسيا اليوم"، أن العدد الإجمالى للإصابات بكورونا على مستوى البلاد، ارتفع إلى 974449، أما الوفيات فبلغت 33992.

وفى الأسابيع الأخيرة، أبلغت إسبانيا بشكل متكرر عن أكثر من 12000 حالة يوميا، بعد أن سجلت رقما قياسيا على أساس يومى، بأكثر من 16000 إصابة فى منتصف سبتمبر.