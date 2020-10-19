إسبانيا.. 38 ألف إصابة بكورونا و217 وفاة خلال عطلة نهاية الأسبوع 

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا زادت بمقدار 37889 خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بـ217 حالة.
وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا على مستوى البلاد، ارتفع إلى 974449، أما الوفيات فبلغت 33992.
وفي الأسابيع الأخيرة، أبلغت إسبانيا بشكل متكرر عن أكثر من 12000 حالة يوميا، بعد أن سجلت رقما قياسيا على أساس يومي، بأكثر من 16000 إصابة في منتصف سبتمبر.
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