زوجة ماكرون تخضع لعزل ذاتي سبعة أيام بعد مخالطة مصاب بكورنا  

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون ستخضع لعزل ذاتي لمدة سبعة أيام بعد مخالطة شخص أثبتت الاختبارات إصابته بكوفيد-19 حسبما أفادت فضائية "العربية "، مساء اليوم الإثنين.

وأضاف المكتب الرئاسى، في بيان أن "بريجيت ماكرون خالطت يوم الخميس 15 أكتوبر شخصا أثبتت الاختبارات اليوم الاثنين 19 أكتوبر إصابته بكوفيد-19، وتظهر عليه أعراض المرض".

وتابع قائلا: "وفقا لتوصيات السلطات الصحية، ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام. ولا تظهر على بريجيت ماكرون أي أعراض للمرض في الوقت الحالي".

وفى وقت سابق أعلن إيمانويل ماكرون حظر التجول بالعاصمة الفرنسية ومدن أخرى، وقال الرئيس الفرنسى: "نعيش موجة ثانية من فيروس كورونا".

من جانبها أعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء الماضى، حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت الحكومة الفرنسية، لدى إعلانها القرار فى بيان، إن جائحة كورونا كارثة صحية عامة تهدد صحة السكان وتبرر اتخاذ إجراءات صارمة.