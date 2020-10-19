البرتغال تتجاوز حاجز 100 الف إصابة بكورون 

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا المستجد في البرتغال حاجز المائة ألف إصابة، وذلك بعد أن سجلت السلطات الصحية اليوم الاثنين، 1949 حالة عدوى جديدة بالفيروس.

وأفادت السلطات الصحية البرتغالية - حسبما ذكرت فضائية العربية- بأنه تم تسجيل 17 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس التاجي على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ لتصل إجمالي حصيلة الوفيات حتى الآن إلى 2198 حالة وفاة.

يشار إلى أن البرتغال، التي يصل تعداد سكانها إلى 10 ملايين نسمة، سجلت أكثر من ألف حالة إصابة بالفيروس لليوم الـ12 على التوالي.

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