فرنسا.. عدد المصابين بكورونا داخل العناية المركزة يصل إلى أعلى مستوى منذ...

أظهرت معطيات السلطات الصحية الفرنسية أن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل غرف العناية المركزة وصل إلى أعلى مستوى منذ 17 مايو الماضي.
وتشير البيانات، التي أعلنتها السلطات اليوم الاثنين، إلى أن عدد المرضى داخل غرف العناية المركزة تجاوز حاجز الـ 2000 شخص.
وبلغ عدد المصابين بكورونا، الذين تم نقلهم إلى المستشفيات أكثر من 11 ألف شخص، وذلك لأول مرة منذ 12 يونيو الماضي.
يذكر أن فرنسا سجلت قفزة كبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ بداية سبتمبر الماضي، ما دفع بالسلطات الفرنسية إلى إعلان حظر التجوال في 9 مدن، بينها العاصمة باريس، لمدة 4 أسابيع.
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