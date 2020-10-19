محامي ترامب يعترف: أعطيت نيويورك بوست "سي دي" فضيحة نجل بايدن

وقال جولياني لصحيفة التايمز إنه اختار صحيفة نيويورك الشعبية لأنه "إما لن يأخذها أي شخص آخر، أو إذا أخذوها، فإنهم سيقضون كل وقتهم في محاولة مناقضتها قبل طرحها".
وأعرب العديد من صحفيي نيويورك بوست عن مخاوفهم بشأن قصص بايدن في مقابلات مع تايمز ومجلة نيويورك ماجزين ذا انتليجنسر"، قائلين إن المصادر كانت "واهية" ولا تفي بـ "المعايير الصحفية".
ونشرت صحيفة ذا بوست تقاريرها عن هانتر بايدن الأسبوع الماضي، حيث كشفت رسائل البريد الإلكتروني التي يُزعم أنها كتبها نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، وسرقة جهاز كمبيوتر محمول تركه في ورشة إصلاح يملكها أحد مؤيدي ترامب.
وأشارت رسائل البريد الإلكتروني التي تم الاستشهاد بها في سلسلة ذا بوست إلى أن جو بايدن استخدم سلطته كنائب للرئيس لمساعدة ابنه في الحصول على خدمة مع شركة طاقة أوكرانية.
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