الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إرهابي منتمي للقاعدة مقيم بأستراليا

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الفرد المقيم في أستراليا، أحمد لقمان طالب، وشركته لمساعدته أو تقديم الدعم لجماعة القاعدة الإرهابية.

وأفاد البيان "اليوم، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) المنسق الأسترالي المرتبط بالقاعدة أحمد لقمان طالب لمساعدته المادية أو رعايته أو قدمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو بضائع أو خدمات للقاعدة أو داعمة لها".

وأضاف البيان أن "أوفاك أدرج أيضا شركة واحدة هي طالب وأولاده لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو يديرها أحمد لقمان طالب".