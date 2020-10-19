انت الان تتابع تفاصيل خبر نتائج بكالوريا 2020 | الامتحانات في موريتانيا والنتائج ظهرت في الغابون والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في واقعة أثارت الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بموريتانيا، وذلك بعد ظهور نتائج بكالوريا 2020 “الثانوية العامة” على أحد المواقع مجهولة الهوية والتابعة للغابون، حيث ترقب أكثر من خمسين ألف طالب موريتاني نتائج بكالوريا2020، ومع ظهورها على أحد المواقع الخاصة بالغابون، تبادل الأصدقاء والأهالي التهنئة بالنجاح.

لكن سرعان ما أعلنت وزارة التهذيب الوطني “التربية والتعليم” أن الوزارة ليس لها علم بهذه النتائج، وذلك حسب ما أعلنه المستشار الإعلامي للوزارة على صفحته الرسمية على الفيس بوك:

ولكن ما أثار ردود الفعل هو إعلان الوزارة خلال نفس اليوم لنتائج البكالوريا والتي جاءت متطابقة لما ظهر على مواقع الغابون، مما وضع الوزارة في موقف حرج، ورغم نفى الوزارة إلا أن الكثير من الشواهد التي تثبت تطابق نتائج الوزارة بنتائج مواقع الغابون، وأبرز هذة الشواهد ما كتبته احدي الناشطين في المجتمع المدني، والتي تؤكد على دقة مواقع الغابون.

اقرأ أيضا:-

لتصدر الوزارة بيان أخر تؤكد فيه على إنها ستعمل على تشكيل لجنة و ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد أوجه القصور، لتتباين الردود على مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا ما بين مندد ومحلل، ليفتح نقاش حول كيفية وصول هذه النتائج لمواقع الغابون.