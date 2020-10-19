دوت الخليج :- قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين السماح بإصدار تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين الذين سجلوا على منصة حماية https://hemayeh.jo ولم يغادروا أراضي المملكة.

واستثنى الوزير من قراره العمال غير الأردنيين المسجلين على المنصة الذين أنجزوا معاملاتهم لسحب واستلام مستحقاتهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة).

واكد القطامين أن القرار جاء بناء على طلب من أصحاب العمل وتسهيلا عليهم لتيسير أمور منشآتهم وأعمالهم في ظل ظروف جائحة كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وعمم الدكتور القطامين على كافة كوادر الوزارة تسهيل الإجراءات للعمالة غير الأردنية والراغبة في السفر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك قبل تاريخ 2020/10/31 للاستفادة من الإعفاءات التي قدمت لهم.

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