قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سترفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد دفع الحكومة السودانية 335 مليون دولار تعويضات لعائلات الضحايا الأمريكيين، المتضررين من الإرهاب، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأكد مسؤول أمريكى، فى وقت سابق اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة والسودان بصدد التوصل لاتفاق لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال أيام. ووفقًا لما نقلته قناة "العربية"، قال المسؤول الأمريكى إنه يرجح شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب خلال أيام، كما ربط مسألة رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب بالعلاقات مع إسرائيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب : سنرفع اسم السودان من رعاة الإرهاب بعد دفعها 335 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.