بريطانيا تعلن استعدادها لتعديل اتفاق بريكست

أعرب مسؤولون بريطانيون، اليوم الإثنين، استعدادهم لتعديل التشريع الخاص باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، فى خطوة يمكن أن تؤدى إلى إحياء المفاوضات التى صحبها الفشل بين الجانبين.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، أدى ذلك الإعلان من جانب بريطانيا إلى ارتفاع سعر الجنيه الإسترلينى. وتعثرت المفاوضات حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الجمعة الماضية، أنه سوف يركز على الاستعدادات المتعلقة بمغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركى بالاتحاد الأوروبى. ويشمل مشروع قانون السوق الداخلية تعديلات لأجزاء من اتفاق الانسحاب الذى أبرمه جونسون مع التكتل العام الماضى. فيما يعكف الاتحاد الأوروبى، حاليًا، على اتخاذ إجراء قانونى ضد المملكة المتحدة، حيث طالب الزعماء الأوروبيون بأن يحذف جونسون البنود المثيرة للخلاف المتعلقة بالتجارة مع أيرلندا الشمالية، وذلك كثمن لأى لاتفاق أوسع نطاقًا.

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