أمريكا تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات في الصين بسبب إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على مواطنين صينيين ومواطن استرالي، وخمس شركات نقل في هونج كونج وشركة استثمار صينية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها وضعت الأفراد والجهات المذكورة على القائمة الإيرانية السوداء، وذلك بسبب أنشطتهم التجارية مع إيران.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول المتواجدة في الولايات المتحدة، والتي تملكها المؤسسات والأشخاص الموضوعين على القائمة السوداء، بالإضافة إلى حظر الدخول إلى الولايات المتحدة ومنع الشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع الجهات المذكورة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد أمس، أن واشنطن ستفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تتعامل أو تتاجر في السلاح مع إيران، وذلك رغم انتهاء حظر السلاح الأممي المفروض على طهران.
من ناحية أخرى، أصدرت وزارة العدل الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، صحيفة اتهام بحق 6 ضباط روس لضلوعهم في سلسلة هجمات إلكترونية بهدف تدمير البنية التحتية في الانتخابات بأمريكا وعدد من الدول لمصلحة روسيا.
وذكرت قناة "إيه.بي.سي" الأمريكية أن مسودة الاتهام شملت 6 قراصنة يعملون لدى الجيش الروسي خططوا لدعم جهود السلطات الروسية لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا وجورجيا وتقويض الانتخابات في فرنسا والألعاب الأوليمبية في كوريا الجنوبية، وكذلك تقويض محاولات المجتمع الدولي لتحميل روسيا مسئولية استخدام غاز "نوفيتشوك" المثير للأعصاب.
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