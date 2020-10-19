ترامب يعلن التوصل لاتفاق لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن اتفاق مع الخرطوم لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أخبار رائعة! حكومة السودان الجديدة التي تقوم بتقدم رائع وافقت على دفع 335 مليون دولار إلى ضحايا العمليات الإرهابية وعائلاتهم". وأضاف: "بمجرد أن يتم الدفع سأقوم بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أخيرًا العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة للسودان".

وكان مسئول أمريكي رجح في تصريحات لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة ستزيل اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال أيام مضيفًا:"نحن بصدد الاتفاق على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب خلال أيام". وذكرت مصادر أمريكية مطلعة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمه من قائمة الإرهاب مقابل اتخاذه خطوات لإقامة علاقات مع إسرائيل. وقال مسؤولان أمريكيان اليوم الاثنين، إن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، والحكومة السودانية قريبتان من التوصل إلى الاتفاق حول شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك خلال أيام. وأوضح المسؤولون، حسب "رويترز"، أن الاتفاق على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قد يحدد خطوات نحو إقامته علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن تفاصيل الصفقة لا تزال قيد العمل.

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