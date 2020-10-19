القبض على محافظ سابق في دولة عربية بتهمة إهدار 70 مليون دولار

ألقت السلطات العراقية القبض على محافظ سابق بعدما تبينت إهداره للمال العام بملايين الدولارات، وفق ما ذكرت شبكة آرتي.

وذكرت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ أمر إلقاء قبض بحق محافظ نينوى الأسبق لإهداره نحو 70 مليون دولار أمريكي.

وقالت في بيان صحفي، إن "ملاكاتها في المحافظة تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المحافظ الأسبق الذي صدر استنادًا إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 من الهيئة التحقيقية القضائية المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى".

وأضافت: "كنا قد ألفنا في قت سابق فريقًا تحقيقيًا عالي المستوى للكشف عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددٍ من المسئولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، إذ تجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أولياتها(76,000,000,000) دينار عراقي (نحو 70 مليون دولار أمريكي تقريبًا)".

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن إجراءات مشددة بحق الفسدة والفاسدين، مشددًا على أنه لا يمكن ترك الفاسدين.

واندلعت مظاهرات عارمة في العراق العام الماضي ضد الفساد، وطالبت بمحاسبة كل المسئولين المتورطين في الفساد.