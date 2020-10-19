أول تعليق من السودان بعد إعلان الاتفاق على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

علق رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين، على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الاتفاق على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الشكرُ الجزيل للرئيس ترامب على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضررًا بالغًا. إننا نتطلع كثيرًا إلى إخطاره الرسمي للكونجرس بذلك".

وأضاف: "هذه التغريدة وهذا الإخطار الذي سوف يُرسل هما في الواقع أقوى دعم للانتقال نحو الديمقراطية في السودان وللشعب السوداني.. إننا إذ نقترب اليوم من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام المباد، نُؤكد مرة أخرى أن الشعب السوداني شعبٌ محبٌ للسلام ولم يكن أبدًا يومًا مساندًا للإرهاب".