النظام التركي يعتقل 11 قاضيًا ومدعيًا عامًا بتهمة الانتماء لـ جولن

قرر مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا، فصل واعتقال 11 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بزعم اتهامهم بالعمل لصالح حركة فتح الله جولن.

وذكر موقع (تركيا الآن) أن مجلس القضاة والمدعين اتخذ قرار الفصل، بعد أن تعقبت النيابة العامة حساباتهم المصرفية واتصالاتهم بالمنظمة.

يذكر أن مجلس القضاة والمدعين العامين قد فصل 4500 قاض ومدعٍ عام منذ انقلاب 16 يوليو 2016 بتهمة الانتماء لحركة جولن.