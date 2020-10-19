إسبانيا تعيد فرض قيود كورونا في بعض المناطق مع اقتراب تسجيل مليون إصابة

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، إن عددًا من المناطق الإسبانية، بدأت في إعادة فرض القيود الخاصة بفيروس كورونا، في محاولة للتصدي للجائحة الثانية من فيروس كورونا، والذي على ما يبدو سيقود البلاد إلى تسجيل أكثر من مليون إصابة بالمرض خلال الأسبوع الجاري.

وأعلنت السلطات الإسبانية في قشتالة وليون أنها ستغلق مدينة بورجوس وأراندا دي دويرو أمام جميع الرحلات، باستثناء الرحلات الضرورية، بدءًا من غدٍ، الثلاثاء.

وسجلت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل 217 حالة وفاة و37,889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا على مستوى البلاد، ارتفع إلى 974,449، أما الوفيات فبلغت 33,992.

وفي الأسابيع الأخيرة، أبلغت إسبانيا بشكل متكرر عن أكثر من 12000 حالة يوميا، بعد أن سجلت رقما قياسيا على أساس يومي، بأكثر من 16000 إصابة في منتصف سبتمبر.