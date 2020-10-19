مجلة أمريكية : بومبيو يستضيف وزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان بواشنطن

يستضيف وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، يوم الجمعة المقبل، وزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان فى لقائين منفصلين بواشنطن، لبحث المواجهات العسكرية بين البلدين، وفق ما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية اليوم الاثنين.





وقالت المجلة، فى تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونى، إنه من غير الواضح ما إذا كان الوزيرين الأرمينى زهراب مناتساكانيان والأذربيجانى جيهون بيراموف، سيلتقيان فى واشنطن أو ما إذا كان اجتماعا ثلاثيا سينعقد بين الوزراء الثلاثة، مشيرة إلى أن تنظيم الزيارتين فى نفس الموعد يبرز مساعى الولايات المتحدة بذل جهودها، لإخماد النزاع القائم بين يريفان وباكو منذ أواخر الشهر الماضى والذى أدى لمقتل المئات من العسكريين والمدنيين من الطرفين.

وأشار التقرير، إلى أن الزيارة تقدم فرصة لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لعرض محاولته لممارسة القيادة على المستوى الدولى قبل أيام من خوضه انتخابات الرئاسة.

وتخوض أرمينيا وأذربيجان، منذ نحو 3 أسابيع، مواجهات عسكرية فى إقليم ناجورنو قره باخ ذى الأغلبية الأرمنية والذى أعلن انفصاله عن باكو منذ عام 1994 دون اعتراف دولى، بعدما بدأ الجيش الأذرى حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على الإقليم، ولم يفلح اتفاقين لوقف إطلاق النار فى إنهاء الموقف.

وترأس الولايات المتحدة، إلى جانب روسيا وفرنسا، ما يعرف بـ"مجموعة مينسك" التى تهدف بالأساس لإنهاء النزاع على ناجورنو قره باخ.