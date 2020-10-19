فرنسا.. عدد المصابين بكورونا داخل العناية المركزة يصل إلى أعلى مستوى 

وتشير البيانات، التى أعلنتها السلطات اليوم الاثنين، إلى أن عدد المرضى داخل غرف العناية المركزة تجاوز حاجز الـ 2000 شخص، وذلك بحسب "روسيا اليوم".

وبلغ عدد المصابين بكورونا، الذين تم نقلهم إلى المستشفيات أكثر من 11 ألف شخص، وذلك لأول مرة منذ 12 يونيو الماضى.

يذكر أن فرنسا سجلت قفزة كبيرة فى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ بداية سبتمبر الماضى، ما دفع بالسلطات الفرنسية إلى إعلان حظر التجوال فى 9 مدن، بينها العاصمة باريس، لمدة 4 أسابيع.