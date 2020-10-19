ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قالت وزارة العدل الأمريكية إن تلك الهجمات الروسية استهدفت شبكة الكهرباء فى أوكرانيا والانتخابات فى فرنسا لعام 2017 والالعاب الأولمبية العام 2018 بشكل خاص. وبحسب الوكالة، قال جون ديمرز، مسؤول الأمن القومى فى وزارة العدل الأمريكية خلال مؤتمر صحفى، إن العناصر الستة "متهمون بشن سلسلة هجمات معلوماتية هى الأكثر تدميرًا وتسبباً باضطرابات بين هجمات تنسب إلى مجموعة واحدة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تتهم الاستخبارات الروسية بشن هجمات إلكترونية حول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.