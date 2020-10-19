فوتشي: لم أفاجأ بإصابة ترامب بـ كورونا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى في بداية شهر أكتوبر، أنهما أثبتتا إصابتهما بـ فيروس كورونا بعد وقت قصير من حضورهما حدثًا في البيت الأبيض، وأكد العديد من الأشخاص الذين شاركوا في الحفل في وقت لاحق تشخيص إصابتهم بـ كوفيد 19.

وكشف الدكتور أنتوني فوتشي، العضو البارز في فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض، خلال برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس أنه "لم يكن متفاجئًا على الإطلاق" بإصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا بعد حضوره حدث حديقة الورود المخصص للمحكمة العليا لإيمي كوني باريت الترشيح، الذي لم يتبع خلاله كثير من الناس قواعد التباعد الاجتماعي وظهروا بدون قناع.

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وقال خبير المناعة الأمريكي خلال البرنامج الذي تم بثه يوم الأحد "كنت قلقة من أنه سيمرض عندما رأيته في وضع محفوف بالمخاطر تمامًا من الازدحام، ولا يوجد فصل بين الناس، وتقريبا لا أحد يرتدي قناعا".

وأضاف "عندما رأيت ذلك على شاشة التليفزيون، قلت: يا إلهي، لا شيء جيد يمكن أن يخرج عن ذلك، يجب أن يكون هذا مشكلة" واصفًا حفلة البيت الأبيض بأنها "حدث سيؤدي إلى تفاقم الانتشار".

وتشمل قائمة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بعد حضور الحفل ترامب وزوجته ميلانيا ومستشار الرئيس كيليان كونواي وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا مايك لي وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الشمالية ثوم تيليس والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني وعدد من الأشخاص الآخرين.

وجاءت تعليقات فوتشي بعد فترة وجيزة من إبلاغ ترامب أنصار نيفادا يوم الأحد بأنه كان محقًا في عدم الاستماع إلى النصائح العلمية لإغلاق البلاد لوقف انتشار الفيروس.

"إذا استمعت تمامًا إلى العلماء، فسيكون لدينا الآن بلد سيكون في حالة ركود هائل، وبدلًا من ذلك نحن مثل سفينة الصواريخ. ألقِ نظرة على الأرقام " وفقا لما قاله ترامب، الذي ينتقد إجراءات الحجر الصحي.