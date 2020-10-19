فوتشي: لم أفاجأ بإصابة ترامب بـ كورونا

وقال خبير المناعة الأمريكي خلال البرنامج الذي تم بثه يوم الأحد "كنت قلقة من أنه سيمرض عندما رأيته في وضع محفوف بالمخاطر تمامًا من الازدحام، ولا يوجد فصل بين الناس، وتقريبا لا أحد يرتدي قناعا".
وأضاف "عندما رأيت ذلك على شاشة التليفزيون، قلت: يا إلهي، لا شيء جيد يمكن أن يخرج عن ذلك، يجب أن يكون هذا مشكلة" واصفًا حفلة البيت الأبيض بأنها "حدث سيؤدي إلى تفاقم الانتشار".
وتشمل قائمة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بعد حضور الحفل ترامب وزوجته ميلانيا ومستشار الرئيس كيليان كونواي وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا مايك لي وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الشمالية ثوم تيليس والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني وعدد من الأشخاص الآخرين.
وجاءت تعليقات فوتشي بعد فترة وجيزة من إبلاغ ترامب أنصار نيفادا يوم الأحد بأنه كان محقًا في عدم الاستماع إلى النصائح العلمية لإغلاق البلاد لوقف انتشار الفيروس.
"إذا استمعت تمامًا إلى العلماء، فسيكون لدينا الآن بلد سيكون في حالة ركود هائل، وبدلًا من ذلك نحن مثل سفينة الصواريخ. ألقِ نظرة على الأرقام " وفقا لما قاله ترامب، الذي ينتقد إجراءات الحجر الصحي.
وحذر الرئيس الأمريكي أيضًا من أن انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن سيؤدي إلى أضرار اقتصادية واسعة النطاق لأن "هذا الرجل يريد الإغلاق".
ووفقًا لتقديرات تطبيق القانون والحملة، حضر مسيرة نيفادا ما يقرب من 13000 شخص، وتخلى الكثير منهم عن أغطية الوجه خلال الحدث.
وتم عقد التجمع بعد فترة وجيزة من تجمع مماثل في الهواء الطلق في ولاية فلوريدا الرئيسية المتأرجحة، وهو أول حدث كبير في الحملة الانتخابية يعقده ترامب منذ نوبته مع فيروس كورونا.
وتم تسجيل أكثر من ثمانية ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 217000.
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