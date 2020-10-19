بسبب توقعها خسارته .. ترامب يهاجم صحيفة أمريكية شهيرة

انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب صحيفة نيويورك تايمز اليوم الإثنين بشدة؛ بسبب تقرير صنف "تقييمات سياسية واقعية'' للنشطاء السياسيين الجمهوريين بأنه قد يخسر الانتخابات - واصفًا تجمعاته بأنها تلاحق الصحفيين الأفراد الذين تحدوه.
وفي يوم سابق هاجم ترامب أيضًا خبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فوتشي، ووصفه وغيره من الخبراء بـ "البلهاء".
ووسط تأرجح حملته في الغرب، وجه ترامب رسالتين من رسائل البريد الإلكتروني إلى المراسل ماجي هابرمان، المراسل الرئيسي في مقال ذكر أن أفضل ما يمكن لمساعدي الرئيس فعله هو "إبقاء الرئيس مشغولًا وسعيدًا وبعيدًا عن تويتر قدر الإمكان" وسط السيناريو الرهيب المتزايد الذي يواجهه
وأجاب ترامب: لم يمر وقت في أي من حملتي الحملتين عندما شعرت أن لدينا فرصة أكبر للفوز أكثر مما نفعل الآن.
وتبدو تقارير التصويت المبكر أقوى بكثير مما كان متوقعًا في الأصل.
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