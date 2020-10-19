بعد مقتل مدرس فرنسي أساء للرسول .. إغلاق مسجد في باريس واعتقال إمامه

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الاثنين، أنه كلف السلطات بإغلاق مسجد في بلدية بانتان في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وزعم دارمانين، أن المسجد نشر مقطع فيديو على صفحته عبر موقع "فيسبوك" انتقد فيه المدرس الفرنسي الذي أساء للرسول وقُتل على يد مراهق باكستاني.

وقال دارمانين في تصريح لقناة "تي.إف.1" الفرنسية: "طلبت من محافظ البلدية إغلاق مسجد بانتان. هذا المسجد سيغلق اليوم وسيوقع المحافظ قرار حظر فتحه".

وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن إغلاق المساجد في فرنسا يرتبط بإدارتها التي تشير إلى أن المدرس الفرنسي الذي قُتل مؤخرًا "يجب ترهيبه".

وكانت السلطات الفرنسية اعتقلت إمام هذا المسجد وأصبح المتهم العاشر في قضية مقتل المدرس الفرنسي الذي أساء للرسول في باريس.