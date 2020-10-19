أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

علق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على إعلان الولايات المتحدة، والسودان، الوصول إلى اتفاق لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "نية الولايات المتحدة لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في غاية الأهمية".

وأضاف: "هذا يشهد على التغيير في السودان وجهود رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك".

وأوضح بوريل أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعزز اندماجه في المجتمع الدولي والوصول إلى الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لعملية الانتقال السياسية في السودان.