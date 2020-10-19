أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

علق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على إعلان الولايات المتحدة، والسودان، الوصول إلى اتفاق لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "نية الولايات المتحدة لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في غاية الأهمية".
وأضاف: "هذا يشهد على التغيير في السودان وجهود رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك".
وأوضح بوريل أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعزز اندماجه في المجتمع الدولي والوصول إلى الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لعملية الانتقال السياسية في السودان.
وكان رئيس الوزراء السوداني علق في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلًا: "الشكرُ الجزيل للرئيس ترامب على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضررًا بالغًا. إننا نتطلع كثيرًا إلى إخطاره الرسمي للكونجرس بذلك".
وأضاف: "هذه التغريدة وهذا الإخطار الذي سوف يُرسل هما في الواقع أقوى دعم للانتقال نحو الديمقراطية في السودان وللشعب السوداني.. إننا إذ نقترب اليوم من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام المباد، نُؤكد مرة أخرى أن الشعب السوداني شعبٌ محبٌ للسلام ولم يكن أبدًا يومًا مساندًا للإرهاب".
كان ترامب، كشف في وقت سابق من اليوم، عن اتفاق مع الخرطوم لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أخبار رائعة! حكومة السودان الجديدة التي تقوم بتقدم رائع وافقت على دفع 335 مليون دولار إلى ضحايا العمليات الإرهابية وعائلاتهم".
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