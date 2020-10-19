بريطانيا تتهم المخابرات الروسية باستهداف أولمبياد طوكيو

قالت بريطانيا الإثنين إن المخابرات العسكرية الروسية استهدفت أولمبياد 2020 التي كان من المقرر إقامتها في طوكيو هذا الصيف.

واتهمت بريطانيا المخابرات العسكرية الروسية بالتدخل سرا وإستهداف مسؤولين ومنظمات مشاركة في الأولمبياد والبارالمبياد قبل تأجيلها.

ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الإجراءات التي يعتقد أنها قد تكون بمثابة عمل تحضيري لتعطيل الألعاب بأنها "متشائمة ومتهورة"، وفق ما ذكرته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

ولم يكن الرياضيون من روسيا يستعدون للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو بعد أن تم حظر بلادهم لمدة أربع سنوات من المشاركة في جميع الأحداث الرياضية الكبرى من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

كما اتُهمت الوحدة الإلكترونية 74455 التابعة لجهاز المخابرات العسكرية الروسية بمحاولة التنكر في صورة قراصنة كوريين شماليين وصينيين، من خلال ترك آثار "العلم الكاذب"، في عملية سعت إلى تعطيل دورة الألعاب الشتوية عام 2018 في بيونجتشانج، بكوريا الجنوبية ، بما في ذلك حفل الافتتاح، وفق ما نقلته الصحيفة عن راب.

وقيل إن الأهداف تشمل المذيعين ومنتجع التزلج والمسؤولين الأولمبيين والجهات الراعية.

وتم إطلاق برامج ضارة بهدف حذف البيانات والتي يمكن أن تشل أجهزة الكمبيوتر والشبكات وذلك ضد أنظمة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المنافسة الشتوية، وفقًا لمركز الأمن السيبراني الوطني في المملكة المتحدة، كما تم استهداف الأجهزة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

وتم إلقاء اللوم على الجرائم الإلكترونية في المخابرات الروسية للتقنيات الخاصة أو الوحدة 74455.

كما حدد خبراء الأمن السيبراني البريطاني الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الأمريكيين أهداف روسيا الأخيرة على أنها تشمل منظمي ألعاب طوكيو الأولمبية وأولمبياد المعاقين، والجهات الراعية والخدمات اللوجستية.

يُعتقد أن المخابرات العسكرية الروسية حاولت اختراق الأنظمة وتنفيذ أنشطة مثل إنشاء حسابات مزيفة قد تبدو وكأنها تنتمي إلى أفراد مشاركين في الألعاب، وإنشاء مواقع على الإنترنت مزيفة والبحث عن الأفراد والمؤسسات.

وقال راب: "تصرفات المخابرات الروسية ضد الألعاب الأولمبية ساخرة ومتهورة. إننا ندينهم بأشد العبارات الممكنة. ستواصل المملكة المتحدة العمل مع حلفائنا لاستدعاء ومواجهة الهجمات الإلكترونية الخبيثة في المستقبل."

ونفت موسكو في السابق ضلوعها في مثل هذه الأنشطة، ومع ذلك، فرضت بريطانيا وحلفاء أوروبيون بالفعل حظر سفر وتجميد أصول على ضباط المخابرات العسكرية المتورطين في الهجمات الإلكترونية، ويمكن معاقبة المزيد من الأشخاص.

وتهدف بريطانيا إلى تعطيل أنشطة المخابرات الروسية من خلال إجبارها على تغيير أساليب عملها، وتشجيع المنظمات على تعزيز دفاعاتها الإلكترونية وتشكيل معايير لكيفية توقع الدول للتصرف في الفضاء السيبراني.