الجيش الليبي يكشف تحركات مشبوهة لتركيا في ليبيا

كشف الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، عن تحركات مشبوهة قامت بها تركيا في المناطق الغربية في ليبيا.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في تصريحات صحفية، إن "تركيا تنقل معداتها العسكرية والمرتزقة الأجانب إلى القواعد التي سيطرت عليها في المنطقة الغربية".
وأضاف "التحركات التركية تناقض محادثات جنيف وقرارات المجتمع الدولي".
وطالب المسماري المجتمع الدولي بالضغط على تركيا للخروج من المشهد الليبي وسحب كل مرتزقتها من البلاد للوصول إلى التسوية السياسية المطلوبة لإنهاء الأزمة في ليبيا.
وشدد المسماري على أن خروج الأتراك من ليبيا أولوية لنجاح المحادثات الليبية.
وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن المحادثات العسكرية الليبية المشتركة في جنيف لم تفضي إلى نتائج رسمية بعد.
وانطلقت، اليوم، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، التي من المقرر أن تستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري، وسط آمال تحدو الأمم المتحدة في توصل الوفدين إلى حلحلة المسائل العالقة، تمهيدا للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا.
وكشفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان، أن انطلاق المحادثات صباح اليوم جاء بحضور ومشاركة رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وفي بيان البعثة الأممية حول اجتماع اليوم، أكدت أن الجولة الحالية انطلقت باجتماع مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا، وتستمر مباحثات هذه الجولة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
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