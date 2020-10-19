أيرلندا تنتقل لأعلى مستوى في الإغلاق بسبب كورونا

قررت أيرلندا الانتقال إلى أعلى مستوى من قيود كورونا كوفيد 19 بموجب خارطة طريق الحكومة المكونة من خمسة مستويات للتعامل مع وباء فيروس كورونا.

واتفق وزراء مجلس الوزراء اليوم على وضع البلاد تحت قيود المستوى الخامس اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء لمدة ستة أسابيع في محاولة لمكافحة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

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وتم اتخاذ القرار في اجتماع لمجلس الوزراء في المباني الحكومية في دبلن هذا المساء، وستستمر القيود حتى 1 ديسمبر.

المستوى 5 هو الأكثر صرامة في ظل النظام الأيرلندي ويطلب من المواطنين "البقاء في المنزل، باستثناء ممارسة الرياضة في نطاق 5 كيلومترات من منزلك".

أما عن التجمعات العامة، باستثناء التجمعات الصغيرة في الجنازات وحفلات الزفاف، محظورة ولا يُسمح إلا للمحلات الأساسية بالبقاء مفتوحة.

وسجلت أيرلندا ما مجموعه 49962 حالة، بالاضافة إلى 1283 إصابة أخرى إلى هذا العدد في الـ 24 ساعة الماضية.

ومع ذلك، لا تزال الوفيات منخفضة مع تسجيل ثلاث وفيات فقط يوم الأحد ، لتصل إلى إجمالي 1852 حالة وفاة.