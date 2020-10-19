البنتاجون : حصيلة الإصابات بكورونا فى الجيش الأمريكى تجاوزت 75 ألفا

وأوضح بيان للبنتاجون، بحسب "روسيا اليوم"، أن الفيروس تم الكشف عنه منذ بداية الجائحة عند 51437 عسكريا و11775 موظفا مدنيا متعاقدا مع الجيش، و7037 من أفراد عائلاتهم و4800 موظف يعملون فى شركات متعاقدة مع الوزارة.

وأضاف البيان، أن الفيروس أودى بحياة 100 شخص، هم 62 عسكريا و7 من أفراد عائلاتهم و23 موظفا متعاقدا.

وأشار البنتاجون إلى أن العدد الأكبر من الإصابات بكورونا تم الكشف عنه فى القوات البرية 19290 حالة، وتليه القوات البحرية 11367 حالة، إضافة إلى تسجيل 8017 حالة فى القوات الجوية، و6403 حالات فى فيلق مشاة البحرية الأمريكى، و5945 حالة فى الحرس الوطنى، فضلا عن 775 حالة جرى الكشف عنها فى مختلف الأجهزة التابعة للبنتاجون.