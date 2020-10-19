وأوضح بيان للبنتاجون، بحسب "روسيا اليوم"، أن الفيروس تم الكشف عنه منذ بداية الجائحة عند 51437 عسكريا و11775 موظفا مدنيا متعاقدا مع الجيش، و7037 من أفراد عائلاتهم و4800 موظف يعملون فى شركات متعاقدة مع الوزارة.
وأضاف البيان، أن الفيروس أودى بحياة 100 شخص، هم 62 عسكريا و7 من أفراد عائلاتهم و23 موظفا متعاقدا.
وأشار البنتاجون إلى أن العدد الأكبر من الإصابات بكورونا تم الكشف عنه فى القوات البرية 19290 حالة، وتليه القوات البحرية 11367 حالة، إضافة إلى تسجيل 8017 حالة فى القوات الجوية، و6403 حالات فى فيلق مشاة البحرية الأمريكى، و5945 حالة فى الحرس الوطنى، فضلا عن 775 حالة جرى الكشف عنها فى مختلف الأجهزة التابعة للبنتاجون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون : حصيلة الإصابات بكورونا فى الجيش الأمريكى تجاوزت 75 ألفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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