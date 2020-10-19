فرنسا تسجل 146 وفاة و 13243 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، فى بيان أنه جرى فى الوقت نفسه تسجيل 13243 إصابة جديدة بالفيروس ليصل مجمل عدد المصابين إلى 910277 حالةً.

وأشارت إلى وجود 1775 بؤرة لتفشى الفيروس قيد الفحص والدراسة، وذلك بزيادة قدرها 70 بؤرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتواجه فرنسا فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة فى عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، الأمر الذى دعا الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات مشددة جديدة لمواجهة تفشى الجائحة، من بينها فرض حظر تجول ليلى فى العاصمة باريس ومدن كبرى أخرى، وإعلان حالة الطوارئ الصحية فى عموم البلاد.