مقتل محتج وإصابة آخرين خلال تظاهرة جنوب ساحل العاج

قتل مواطن وأصيب آخرون فى جنوب شرق ساحل العاج، اليوم الإثنين، بعدما فتحت قوات الأمن النار على المحتجين، حسبما أفاد شهود عيان، فيما يشير إلى انتشار الاضطرابات قبل الانتخابات المقررة يوم 31 أكتوبر الجارى.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قُتل ما يزيد على 12 شخصًا منذ أغسطس، فى احتجاجات على خطة الرئيس الحسن واتارا، للترشح لفترة رئاسية ثالثة، والتى يقول خصومه إنها تنتهك الدستور. كما أظهرت صورًا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى محتجين يحملون رجلاً فى شوارع بلدة بونوا فى جنوب شرق ساحل العاج على لوح معدنى. وقال مسؤول محلى، رفض الكشف عن هويته، إنه "رأى رجال الدرك يطلقون النار على أحد المحتجين المناوئين للحكومة"، مشيرًا إلى وقوع إصابات أخرى بين هؤلاء المحتجين.

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