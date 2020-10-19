ابن عم القذافي يدعو نجل الزعيم لتصدر المشهد في ليبيا

لازال نجل القذافي يحظى بشعبية كبيرة في صفوف الكثيرين في ليبيا، رغم انتهاء حكمه وحكم والده منذ 9 سنوات، وهو ما دعا بعض المؤيدين لعائلة القذافي إلى التأكيد على فوزهم بنتائج الانتخابات إذا تمت في البلاد، وفق ما أوردت شبكة سبوتنيك.

وقال المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطنية الليبية، أحمد قذاف الدم، أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، سيفوز في الانتخابات الرئاسية إذا رشح نفسه فيها.

وقال قذاف الدم، وهو ابن عم معمر القذافي، إن الأمر يتعلق في المرحلة الراهنة بـ"أولوية إنقاذ ليبيا"، بينما ستتمثل المرحلة الثانية في الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "الخطوة التالية ستكون بشأن الترشح للانتخابات، وبكل تأكيد في حال حضور سيف الإسلام ستكون له الأغلبية، حيث يناصره أنصار ثورة الفاتح والشعب الذي ذاق الويل، والشباب الذي تحدث باسمهم سيف الإسلام".

وفي ظل استمرار النزاع أعلن بعض القوى السياسية دعمهما لسيف الإسلام القذافي البالغ 48 عاما الذي لا يعرف حاليا مكان وجوده وتبحث عنه المحكمة الجنائية الدولية، حيث أكد سابقا نيته الترشح لانتخابات الرئاسة التي لم يتم تحديد موعدها.

وسبق إن تداولت مواقع ليبية مقاطع فيديو وثقت مشاهد لتعليق صور سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، على جدران مؤسسات ببعض المدن بغرب البلاد.

وأظهر مقطعا فيديو جديدان صور سيف الإسلام وقد ألصقت على واجهة مستشفى قروي بمدينة الجميل، الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وعُلقت صور لسيف الإسلام ولوالده، الراحل معمر القذافي، على جدران إحدى المدارس في مدينة الخمس، الواقعة إلى الشرق من طرابلس.

كانت مواقع التواصل الإجتماعي قد نشرت مؤخرا مقاطع فيديو مشابهة، ظهرت فيها صور سيف الإسلام وقد علّقها أنصاره على جانب طريق سلايع في العاصمة طرابلس.

وأسس عدد من أنصار نجل القذافي حركة تدعو إلى ترشحه للانتخابات وتصدر المشهد الليبي مؤخرًا بعدما سيطرت الفوضى عليه بسبب التدخل التركي في ليبيا، ودعمها بالمرتزقة والسلاح لحكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس.