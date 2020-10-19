بعد رفعه من قائمة الإرهاب.. السودان يعلق على مسألة التطبيع مع إسرائيل

علقت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، اليوم الاثنين، على مسألة التطبيع مع إسرائيل، بعد التوصل لاتفاق مع أمريكا، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت الوزيرة السودانية في تصريحات صحفية، إن "موضوع التطبيع مع إسرائيل قضية معقدة"، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى للوقت والنقاش".

وأشادت وزيرة المالية السودانية بقرار رفع اسم بلادها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدًا أن القرار جاء نتيجة جهد كبير من الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.