بعد رفعه من قائمة الإرهاب.. السودان يعلق على مسألة التطبيع مع إسرائيل

وقالت الوزيرة السودانية في تصريحات صحفية، إن "موضوع التطبيع مع إسرائيل قضية معقدة"، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى للوقت والنقاش".
وأشادت وزيرة المالية السودانية بقرار رفع اسم بلادها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدًا أن القرار جاء نتيجة جهد كبير من الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.
وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "نية الولايات المتحدة لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في غاية الأهمية".
وأضاف: "هذا يشهد على التغيير في السودان وجهود رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك".
وأوضح بوريل أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعزز اندماجه في المجتمع الدولي والوصول إلى الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لعملية الانتقال السياسية في السودان.
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