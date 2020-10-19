رئيس الوزراء السوداني يعلن تحويل مبالغ مالية لأمريكا لرفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، تحويل المبلغ المالي الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من الخرطوم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك في كلمة ألقاها مساء اليوم، إن بلاده حولت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وكان ترامب، كشف في وقت سابق من اليوم، عن اتفاق مع الخرطوم لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أخبار رائعة! حكومة السودان الجديدة التي تقوم بتقدم رائع وافقت على دفع 335 مليون دولار إلى ضحايا العمليات الإرهابية وعائلاتهم".

بدوره، شكر حمدوك الرئيس الأمريكي على موافقته على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.