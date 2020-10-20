تحذير من تسونامي عقب زلزال قوي يضرب ألاسكا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قويا بلغت شدته 7.5 درجة وقع جنوبي جزر ألوشيان في ألاسكا، ما أدى لإطلاق تحذير في المنطقة من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قويا بلغت شدته 7.5 درجة وقع جنوبي جزر ألوشيان في ألاسكا، ما أدى لإطلاق تحذير في المنطقة من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
وقال المركز الأميركي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إن الزلزال، الذي جرى تسجيله في البداية بقوة 7.4 درجة أدى لإطلاق تحذير من تسونامي في مناطق ساند بوينت وكولد باي وكودياك، التي يقطنها عدد قليل من السكان.
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