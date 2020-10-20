رئيس وزراء أرمينيا : تركيا تعرقل تطبيق هدنة موسكو فى قره باغ

قال رئيس الوزراء الأرمنى، نيكول باشينيان، اليوم الإثنين، إن تركيا تعرقل تطبيق الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان حول هدنة فى قره باغ، لافتًا إلى أن أنقرة "تسعى إلى إضعاف نفوذ روسيا فى جنوب القوقاز".





وفى مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، اليوم الإثنين، قال باشينيان: "إننا على يقين بأننا لم نتمكن حتى الآن من تطبيق بيان موسكو بسبب وجود قوى تعرقل هذا الأمر بشكل كبير. الحديث يدور بالدرجة الأولى عن تركيا".

واعتبر باشينيان أن "تركيا مهتمة بفشل بيان موسكو، والإجراءات التركية تهدف إلى تنحية روسيا من جنوب القوقاز"، مضيفًا أن "لتركيا مصلحة فى فشل المبادرة الروسية، وهم يأملون عبر ذلك فى شق نفوذ روسيا بالمنطقة".

ومنذ بدء التصعيد فى منطقة القوقاز، يوم 27 سبتمبر الماضى، اتهمت أرمينيا الحكومة التركية بتأجيج المواجهة العسكرية ونقل إرهابيين إلى ساحات القتال فى قره باغ.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلوا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بوساطة من روسيا، يوم 10 أكتوبر، إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، إلا أن الهدنة تم اختراقها وتبادل الطرفين القصف والاشتباكات فى أقل من 24 ساعة من اتفاق الهدنة.