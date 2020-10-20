موسكو تسجل 49 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في موسكو في بيان اليوم الاثنين، إن موسكو سجلت 49 حالة وفاة لمرضى مصابين بكوفيد -19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد القتلى في العاصمة الروسية إلى 6058.

وقال المركز: "توفي 49 مريضا آخر ، تم تشخيص إصابتهم بالتهاب رئوي وثبت إصابتهم بفيروس كورونا ، في موسكو".

في اليوم السابق ، توفي 51 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا في موسكو.