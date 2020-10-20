موسكو تسجل 49 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في موسكو في بيان اليوم الاثنين، إن موسكو سجلت 49 حالة وفاة لمرضى مصابين بكوفيد -19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد القتلى في العاصمة الروسية إلى 6058.
وقال المركز: "توفي 49 مريضا آخر ، تم تشخيص إصابتهم بالتهاب رئوي وثبت إصابتهم بفيروس كورونا ، في موسكو".
في اليوم السابق ، توفي 51 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا في موسكو.
وتواصل البلدان في جميع أنحاء العالم تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث تستمر الزيادة اليومية في حالات كوفيد 19 في الارتفاع.
وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حتى يوم الأحد 1.112 مليون، وتم اكتشاف أكثر من 39.8 مليون حالة إصابة، وتعافى أكثر من 24.3 مليون من هؤلاء المرضى منذ ذلك الحين، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، والتي يتتبع ويجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.
وتعتبر الولايات المتحدة والهند والبرازيل هي البلدان الثلاثة الأولى من حيث العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس المستجد المؤكدة.
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