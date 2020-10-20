السلطات الفرنسية تغلق مسجدًا قرب باريس

أمر وزير الداخلية الفرنسى جيرار دارمانان، اليوم الإثنين، بإغلاق مسجد فى ضواحى باريس، بعدما شارك على صفحته مقطع فيديو يستنكر الدرس الذى عرضت فيه رسوم كاريكاتورية للنبى محمد من قبل صمويل باتى، المدرس الذى قتل يوم الجمعة.





وفى تصريحات عرضتها قناة "تى إف 1"، قال الوزير: "طلبت من حاكم سين سان دونى إغلاق مسجد بانتان"، مشيرًا إلى أن رئيس الشرطة سيقوم "هذا المساء بالتوقيع على قرار المنع"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وكانت السلطات الفرنسية أطلقت، اليوم، سلسة عمليات ضد التيار الإسلامى المتطرف وتوعدت بشن "معركة ضد أعداء الجمهورية"، بعد 3 أيام من مقتل المدرس صامويل باتى، مما أدى إلى توقيف أفراد جدد وصل عددهم إلى 15 شخصًا، بينهم 4 تلاميذ.

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