تحذيرات من تسونامي على سواحل آلاسكا بعد زلزال عنيف

كشف مركز رصد الزلازل الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن تعرض سواحل آلاسكا الأمريكية لزلزال بقوة 7.4 بمقياس ريختر، وسط تحذيرات من السلطات.

فيما أطلقت السلطات تحذيرات من تعرض سواحل ألاسكا لأمواج تسونامي نتيجة الزلزال الذي ضرب الجزيرة.

وكان المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أعلن أن زلزالًا بلغت شدته 3ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية "مانيبور" الواقعة شمال شرقي البلاد.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أنه لم ترد أنباء فورية عن وقع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.