الشرطة العراقية تقتل إرهابيًّا حاول زرع عبوة ناسفة في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق عن قتل إرهابي حاول زرع عبوة ناسفة في محافظة كركوك.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية، عن القيادة، في بيان، قولها إن :"قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية تمكنت من قتل أحد الإرهابيين اثناء محاولته زرع عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين محافظة كركوك وصلاح الدين قرب قرية المهدية ضمن ناحية الرشاد".
وأضافت قيادة الشرطة أن "العملية تمت خلال محاولة الإرهابي استهداف رتل قائد الفرقة خلال تفقده للقطعات ضمن قاطع مسؤولية الفرقة"، موضحة أنه تم " على الفور محاصرة الإرهابي الا انه حاول تفجير نفسه على القوة المنفذة للواجب مما أدى الى قتله".
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