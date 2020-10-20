تحذير شديد اللهجة بسبب كورونا في المكسيك.. تفاصيل

أطلق عمدة العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، تحذيرات، من دخول القيود الشاملة على المدينة حيز التنفيذ، هذا الأسبوع؛ وذلك مع ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا المستجد بالمدينة، ودخول المرضى للمستشفيات.

ومن ناحية أخرى، قالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، خلال إحاطة افتراضية، إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة تتوقع أن يتم تحديثها بشأن توقف تجربة شركة الأدوية الأمريكية عن علاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة لمرض فيروس كورونا.

وقالت سواميناثان "ما زلنا ننتظر تفاصيل ذلك، ولكن من الواضح أن لجنة مجلس مراقبة سلامة البيانات هي لجنة تبحث في البيانات المعماة، لذلك لا يعرف المحققون ما هي المشكلات".

وأضافت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية: "أعتقد أننا سنسمع شيئًا أكثر في وقت لاحق هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل حول تلك الدراسة بالذات".

وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم اللجنة مولي ماكولي، إن تجربة العلاج تم تعليقها من قبل المنظمين الصحيين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتعد التجربة واحدة من عدة تجارب تعد جزءًا من برنامج "Activ" التابع للمعهد الوطني الأمريكي للصحة، والذي يهدف إلى تطوير لقاحات وعلاجات كوفيد 19 التجربة مدعومة بعملية وارب سبيد​​، مبادرة إدارة ترامب لتصنيع وتوزيع اللقاحات.