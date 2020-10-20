تونس: 61 حالة وفاة و2185 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 2185 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ48 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 42 ألفًا و727 شخصًا.
وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس في تونس إلى 687 حالة وفاة، مشيرة إلى وجود 173 مصابًا بأقسام العناية المركزة.
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