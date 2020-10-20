في الاستاد الوطني.. بولندا تقيم مستشفى مؤقتًا لمعالجة مرضى كورونا

قررت الحكومة البولندية، إقامة مستشفى مؤقت مُخصص لمعالجة مرضى فيروس كورونا المستجد في الاستاد الوطني بالعاصمة وارسو.
وذكرت وكالة الأنباء البولندية أن المستشفى المُقرر إقامته في قاعات المؤتمرات بالاستاد من المقرر أن يضم 500 سرير.
ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم الحكومة قوله إن الحكومة تتخذ هذه الخطوة في ضوء الزيادة السريعة في إصابات كورونا والحاجة إلى تأمين أسِرَّة إضافية.
ورصدت بولندا أول حالة إصابة بالفيروس في الرابع من شهر مارس الماضي.
وبلغ مجمل إصابات كورونا في بولندا حتى الآن 183248، من ضمنها 3614 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء من الفيروس 94014 شخصا.
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