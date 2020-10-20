بعد وفاة 7 مواطنين وإصابة 24.. السودان: ضبط المشتبه بهم في الاشتباكات بكسلا

قال رئيس النيابة العامة في ولاية كسلا (شرق السودان) الضو محمد أحمد، إنه تم تحديد المشتبه بهم في أحداث مدينة كسلا في 10 أكتوبر الجاري، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المواطنين والقوات المسلحة.
وأوضح الضو، في تصريح صحفي، أن النيابة فور وقوع الأحداث تولت التحري وقامت باستخراج أوامر التشريح ومباشرة الدعاوى الجنائية، واتخذت في مواجهة الضالعين في الأحداث إجراءات الضبط اللازمة، وجرى التحقيق معهم واستجوابهم.
وأكد ضرورة تحقيق مبدأ سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب، وتقديم كل من خالف القانون للعدالة، مناشدا المواطنين الاحتكام إلى القانون لاستيفاء الحقوق وعدم الجنوح إلى العنف، وإتباع المنهج السلمي في التعبير عن الرأي.
وكانت الأحداث التي شهدتها مدينة كسلا، قد أسفرت عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 24 آخرين، بالإضافة إلى وفاة أحد أفراد قوات الدعم السريع، وجرح آخر، وإصابة 9 من أفراد الشرطة، و6 من القوات المسلحة.
وكانت مظاهرات قد خرجت في المدينة، احتجاجا على قرار إقالة والي كسلا عمار صالح.
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