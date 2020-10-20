رئيسا لـ الدورة 33 لـ مجلس وزراء النقل العرب.. الموريتاني أمحيميد يتوجه للقاهرة

غادر وزير النقل الموريتاني، محمدو أحمدو أمحيميد، العاصمة نواكشوط، متوجها إلى القاهرة؛ للمشاركة في الدورة 33 لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة 25 للجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن الوزير- الذي يرأس الدورة الحالية- سيقوم بتسليم رئاسة الدورة 33 للجمهورية اليمنية.
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