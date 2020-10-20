الوفيات صفر.. السودان: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أي وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليومي الاربعاء والخميس الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت واحدة منها في ولاية الخرطوم، وحالتان في سنار (جنوب شرق السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ ١٤٦٦ عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و٧٠٠ حالة، بينها ٨٣٦ وفاة، و ٦٧٦٤ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.